In Italia il vino rosato ha un luogo e una data di nascita scolpiti nella storia: Salento, 1943

Oggi, nel mondo, 1 bottiglia di vino su 10 è rosé, tipologia che, negli ultimi 10 anni, è cresciuta costantemente, per l’Observatoire Mondial du Rosé, e di cui l’Italia rappresenta il 9% della produzione e il 5% dei consumi mondiali, dominati dalla Francia (rispettivamente con il 35% e il 34%). Ma nel Belpaese il vino rosato ha un luogo e una data di nascita scolpiti nella storia: Salice Salentino, terra della Leone de Castris, dove nel 1943 fu imbottigliato il primo rosé italiano dal nome americano, il Five Roses, come racconta, a WineNews, Piersalvatore Leone de Castris.

