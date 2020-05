In viaggio con WineNews nella storica tenuta di Fontanafredda, tra le più belle realtà del Barolo

Tornata nel 2009 in mani piemontesi, la storica azienda del Barolo - dove siamo stati qualche anno, e dove vi riportiamo oggi - è oggi di proprietà del patron di Eataly, Oscar Farinetti. Ma quella di Fontanafredda è una storia che risale al 1858, quando la tenuta fu acquistata da Vittorio Emanuele II per essere data in dono alla Bela Rosin. I primi vigneti vengono impiantati invece nel 1866, ma il primo Barolo Fontanafredda risale all'annata 1867. Nel 1878 sarà il Conte Emanuele Alberto di Mirafiori e prendere le redini di Fontanafredda, rendendola un vero e proprio villaggio, arrivato, intatto, fino ai giorni nostri.

Copyright © 2000/2020