Isole e Olena, Docg Vin Santo del Chianti Classico 2010

Era noto che Epi di Christofer Descours stesse cercando nuovi investimenti in Toscana, ma la notizia su Isole e Olena ha colto parecchi di sorpresa. Un'acquisizione di prestigio, degna del gruppo di lusso francese, che coinvolge una delle cantine storiche del Chianti Classico, guidata da Paolo De Marchi: vignaiolo attento e illuminato, si è impegnato a studiare e promuovere la terra della sua azienda, di cui conosce - raccontandolo con passione - ogni centimetro quadrato. Una vita dedicata al Sangiovese, quindi, che accomuna Biondi-Santi (parte di Epi dal 2017), insieme all'eleganza che contraddistingue il nome delle due aziende e il carattere dei loro vini. Isole e Olena si trova a San Donato in Poggio, fra 300 e 500 metri di altezza e conta su 56 ettari di vigneti. Oltre al Sangiovese, Paolo De Marchi vi ha piantato anche Chardonnay, Syrah, Cabernet Sauvignon e la Malvasia e il Trebbiano, dedicati alla piccola produzione (sulle 250.000 bottiglie annue totali) di Vin Santo. Dopo 4 mesi di appassimento su stuoie e 11 anni di riposo in caratelli di rovere e castagno sigillati sulla “madre”, l'annata 2010 si concede morbida e intensa in tutti i sensi coinvolti. È giallo aranciato nel bicchiere e in bocca: cedro candito, albicocca e prugna essiccata, vaniglia e caramella d'orzo, ginestra e calendula, e un timbro balsamico-mentolato e iodato a fare da sponda vivace ad una dolce carezza vellutata.

