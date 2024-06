Istine, Docg Chianti Classico Le Vigne Riserva 2020

Il Chianti Classico Le Vigne Riserva di Istine è l’espressione del Sangiovese proveniente dalle diverse vigne di proprietà aziendale. La versione 2020, maturata in legno grande, possiede profumi fragranti di piccoli frutti rossi, fiori e leggeri tocchi speziati. In bocca il sorso è dinamico, saporito e continuo, terminando in un finale ritmato e ampio. Istine è una realtà produttiva ormai consolidata nel variegato panorama della denominazione del Chianti Classico. Il progetto è basato sul Sangiovese e su tre Cru aziendali. Dalla vendemmia 2012 è arrivato il Chianti Classico Vigna Istine (ottenuto dai vigneti di proprietà tra Radda e Castellina in Chianti) e il Vigna Casanova (Radda in Chianti), affiancati, dalla vendemmia 2013, dal Chianti Classico Vigna Cavarchione (Gaiole in Chianti). A questi, nell’immediato futuro, si aggiungerà anche un Chianti Classico ottenuto dai vigneti di Lamole. Angela Fronti, alla guida dell'azienda, ha dunque costruito un percorso enologico chiaro, confermato da vini dal profilo stilistico ben profilato, all'insegna dell'agilità di beva e dell'eleganza, rivelandosi una delle migliori portatrici dei valori enoici della denominazione del Gallo Nero. Anno dopo anno, la sua produzione sta acquistando sempre più maturità e autorevolezza, proponendo vini ormai protagonisti del panorama chiantigiano e dal forte legame con il proprio territorio d’origine.

(fp)

