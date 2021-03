ItaliaAtuttaBirra, le birre limited edition di Menabrea in omaggio alla bellezza italiana

Le immagini iconiche delle città d’arte d’Italia e le frasi celebri di poeti, scrittori e personaggi famosi - da Giacomo Leopardi a Giovanni Verga, da Jean-Jacques Rousseau a Goethe, da Charles Dickens ad Anton Čechov fino a Dante Alighieri - che hanno celebrato quei luoghi, per riscoprire la bellezza e l’unicità del territorio italiano e auspicare una ripartenza dopo la pandemia, che ha avuto un impatto enorme sulle città turistiche del Belpaese. È l’obiettivo di #ItaliaATuttaBirra, l’iniziativa di Birra Menabrea, il più antico birrificio attivo in Italia, che ha dedicato una linea di 12 bottiglie della sua birra più classica, la Lager, in edizione limitata, ad altrettante città (Torino, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, Pisa, Roma, Genova, Siena, Verona, Palermo e Bologna), ognuna delle quali associate ad una celebre citazione di un grande del passato.



Si va dal “Tu non potresti vedere nulla maggiore di Roma” di Orazio al “Sì, Milano è proprio bella, amico mio” di Verga, dal “Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande” di Dante al “Vedi Napoli e vivi, perché c’è molto qui degno di esser vissuto” di Arthur John Strutt. E poi ancora: “A Venezia l’architettura dà le emozioni della musica” (Carlo Dossi), “Chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potrà mai più dimenticarlo” (Goethe), “Deliziosa Verona, con i suoi bei palazzi antichi e l’incantevole campagna vista in distanza” (Charles Dickens), “Bologna, dir che vi si viveva allora e vi si vive sempre allegramente” (Ippolito Nievo), “L’aspetto di Pisa mi piace assai più di quel di Firenze” (Leopardi), “Genova è la città più bella del mondo” (Čechov), “Siena è una città oltremodo piccola e carina... è essa stessa un grazioso monumento antico” (Karel Čapek) e “Io ho dinnanzi il più bello spettacolo che possa colpire l’occhio umano”, citazione di Rousseau riferita a Torino. Dalle città d’arte, patrimonio culturale, storico ed economico inestimabile per l’intero sistema Italia, dunque, è partita l’iniziativa di Menabrea.

