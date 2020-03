Jerzu, Doc Vermentino di Sardegna Lucean Le Stelle 2017

La cantina prende il nome dal paese dove sorge, nel cuore dell’Ogliastra. Inserita in un territorio di rara suggestione, tra spiagge, colline, boschi e montagne, fu fondata nell’ormai lontano 1950 da quarantacinque soci viticoltori. Jerzu è anche una delle tre sotto-zone della Doc Cannonau insieme a Oliena e Capo Ferrato (le uniche che possono utilizzare in etichetta sia i toponimi sia la menzione di “classico”, poiché zone storicamente di elezione e particolarmente vocate), a testimoniare, appunto, che siamo in un territorio d’elezione per la varietà più importante dell’isola, destinata ad uno sviluppo ulteriore. Lo stile aziendale propone etichette territoriali, di buon carattere, declinate con tecnica precisa, che non interferisce con la personalità dei vini. Inutile nascondere che Jerzu ha decisamente una vocazione rossista, ma, non sembra disdegnare anche mirate digressioni bianchiste, visto che la Sardegna è anche un gran territorio per la produzione di Vermentino e le tendenze di mercato “invitano” a valorizzare ed accrescere il ruolo dei vini bianchi. Ecco allora il Vermentino di Sardegna Lucean Le Stelle 2017 vinificato e lasciato maturare per pochi mesi in vasche di acciaio, è bianco che esprime le caratteristiche tipiche della varietà che lo origina, floreale e fruttato, ricco, caratterizzato da un certo calore e una certa morbidezza e da un finale di buona persistenza.

Copyright © 2000/2020