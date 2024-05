Josetta Saffirio, Docg Barolo Castelletto Persiera 2020

I vini a marchio Josetta Saffirio nascono negli anni Ottanta del secolo scorso. Oggi, l’azienda con sede a Monforte d’Alba conta su 5 ettari a vigneto in biologico, per una produzione di 30.000 bottiglie. L’anima di questo progetto è Sara Vezza, che a 19 anni produsse la sua prima annata e a 22 anni diventò produttrice a tempo pieno. Negli anni, è arrivata la fusione con il suo marchio personale (Sara Vezza, appunto) e l’ampliamento delle vigne di proprietà (20 ettari, distribuiti su 4 comuni, che producono 120.000 bottiglie l’anno), e, da ultimo, la compartecipazione con Renzo Rosso (proprietario dell’azienda Diesel Farm, protagonista del co-branding con Canevel per il Prosecco e in partecipazione nella Benanti sull’Etna). Accanto a tutto questo, Sara Vezza produce spumanti (anche di Alta Langa), un Vermouth, e le etichette che ha in parte ereditato e in parte sviluppato dall’azienda materna, a base Barbera, Nebbiolo e Rossese. Il Barolo del Comune di Monforte d’Alba, nella Menzione Geografica Aggiuntiva Castelletto e ottenuto dallo specifico vigneto Persiera (impiantato nel 1999), matura in legno sia nuovo che di secondo passaggio per 24 mesi e poi resta per altri sei in cemento. La versione 2020 possiede profumi di frutti rossi, liquirizia e spezie, ad anticipare una progressione gustativa articolata e dal tannino fitto, che si congeda in un finale ampio e di nuovo fruttato e speziato.

(fp)

Copyright © 2000/2024