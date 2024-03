Julien Guillot, Vin de France Megamix Vol.2 2021

Julien Guillot è un giovane del Mâconnais che ha portato una ventata di rinnovamento nella produzione di famiglia, da quando ha deciso di lavorare col padre Alain nel 1998, per guidare la conversione alla biodinamica e per poi prendere le redini del Domaine nel 2001. Fondato nel 1952 da suo nonno Pierre, il Clos des Vignes du Maynes a Cruzille-Macon - oggi uno dei simboli della new age del bio - è in realtà un vigneto dove il “naturale” è tradizione già da 3 generazioni. Megamix Vol.2 è un vino succoso dall’etichetta electro-funk, vinificato con macerazione semi-carbonica, maturato in botti di legno, senza solforosa aggiunta, che in Francia è considerato parte della categoria trasversale dei “vins de soif” da merenda, detti anche glou glou wines. Si tratta di un blend di Pinot Noir, Gamay e Muscat, coltivati su terreni calcarei: un corpo leggero anticipato dalle note di bosso con toni floreali ed erbacei a dare sfumature al frutto rosso deciso della ciliegia e del ribes e un palato slanciato dall’acidità vivace in cui i tannini sono solo accennati rendono questo vino un calice estivo e disimpegnato. Indubbiamente Julien Guillot strizza l’occhio al pubblico giovane stanco dei blasoni su cognomi altisonanti della Borgogna, ma questo vino naturale fatto con un certo savoir-faire si presta bene a dissetare anche i winelover più esperti in vena di sperimentazione. In Italia nel catalogo Meteri.

(Chiara Giovoni)

