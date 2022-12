Kellerei Andrian, Doc Alto Adige Chardonnay Doran Riserva 2020

Lo Chardonnay Dora Riserva, fermenta e successivamente matura in tonneau per 12 mesi, al termine dei quali passa, con l’assemblaggio finale, 3 mesi in acciaio prima della commercializzazione. La versione 2020 profuma di agrumi, frutta esotica e cenni affumicati e tostati. In bocca, il sorso è polposo e strutturato, dallo sviluppo ampio e dal finale persistente e fragrante. Storia antica per la Cantina di Andriano, che comincia nel 1893 quando i viticoltori di questa piccola località, vicinissima a Terlano, unirono le loro forze per creare la prima Cantina Sociale dell’Alto Adige. Oggi il lavoro di questa realtà, che ripropone gli stilemi classici dell’associazionismo altoatesino, prosegue con vigore, e, dal 2008, grazie alla guida della Cantina di Terlano - una delle cantine sociali più significative del Bel Paese, che ne ha fatto una specie di suo “spin off” - si è fatto ancora più rigoroso. Un elemento importante quest’ultimo che ne certifica gli obbiettivi qualitativi. Sono 70 gli ettari vitati di questa piccola cantina sociale, dislocati tra i 260 e i 340 metri di altezza e caratterizzati da terreni calcareo-argillosi. Come è altrettanto frequente a queste latitudini, la cifra stilistica delle etichette aziendali parte da un’esecuzione tecnicamente inappuntabile che sta gradualmente anche acquisendo in personalità. E i risultati si iniziano ad intravedere, soprattutto nelle selezioni.

(are)

Copyright © 2000/2022