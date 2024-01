Kellerei Bozen, Doc Alto Adige Bianco Tal 1930 2020

350 ettari, 3.000.000 di bottiglie all’anno, frutto del contributo di 200 soci sono i numeri della Cantina di Bolzano, ennesimo esempio virtuoso del cooperativismo enoico altoatesino, vero e proprio modello di efficientismo e qualità produttiva. Si tratta di una realtà ormai ben consolidata che trova tra la conca di Bolzano, l’inizio della Valle Isarco e i pendii più ripidi del Renon il suo territorio d’elezione. A fare la voce grossa, tra i vitigni impiegati dalla cantina sociale, ci sono le varietà locali, come la Schiava e il Lagrein sul versante rossista, insieme al Pinot Nero, al Merlot e al Cabernet Sauvignon, ma non manca anche una nutrita rappresentativa di vitigni a bacca bianca dal Gewürztraminer al Pinot Bianco, dallo Chardonnay al Pinot Grigio, dal Silvaner al Müller Thurgau, dal Moscato Giallo al Riesling e al Sauvignon. Il Tal 1930, vino all’apice della piramide produttiva della Cantina di Bolzano, celebra l’anno di fondazione della stessa (allora Cantina Santa Maddalena). Si tratta di un uvaggio a base di Chardonnay, Sauvignon e Pinot Grigio, maturato per 12 mesi in legno piccolo, a cui si aggiungono 14 mesi in acciaio. La versione 2020 ha colore giallo dorato su toni paglierini. Al naso, profuma di ananas e melone, con tocchi di pompelmo e gelsomino. In bocca il sorso è fresco e vivace e si sviluppa con buon ritmo, fino ad un finale speziato, dai ritorni fruttati e floreali.

(fp)

Copyright © 2000/2024