Kellerei Bozen, Doc Alto Adige Chardonnay Stegher Riserva 2020

Sulle colline che circondano Bolzano, su suoli porfirici, crescono i vigneti che danno origine a “Stegher” Chardonnay Riserva Südtirol Alto Adige Adige DOC 2020, uno Chardonnay robusto e al contempo elegante. “Dei nostri tre Chardonnay questo è il più importante” osserva Daniele Galler, responsabile vendita Horeca di Cantina Bolzano, che a Ozio Restaurant a Roma, assieme all’enologo Stephan Filippi, ha presentato le nuove annate della cantina altoatesina. Lo Chardonnay per Cantina Bolzano “rappresenta - sottolinea Galler - il piacere di confrontarsi con i vitigni internazionali, uscire dall’ambito territoriale e riuscire anche a confrontarsi con i grandi Chardonnay italiani”. “Stegher” è uno Chardonnay “di quota” prodotto su colline di circa 600 metri sul livello del mare, che non urla ma gioca di eleganza, con un uso abbastanza importante del legno (matura in barrique e tonneau) che accompagna ed esalta il varietale. Nel bicchiere questo Chardonnay presenta un colore giallo paglierino intenso con riflessi verdognoli. Esprime al naso note di frutta secca, ananas, melone e ricordi di vaniglia. Il sapore è fresco e armonico, con piacevoli sensazioni minerali. La vendemmia 2020, come sottolinea l’enologo Filippi, ha favorito una maturazione ideale delle uve che consegna a questo vitigno un buon potenziale di invecchiamento. Si abbina bene a pesce al forno, crostacei, carni bianche e pollame.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2023