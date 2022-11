Kellerei Kaltern, Doc Alto Adige Cabernet Sauvignon Quintessenz Riserva 2019

La Linea Quintessenz rappresenta l'eccellenza di Cantina Kaltern, una delle voci più significative della viticoltura dell'Alto Adige. L'enologo di Cantina Kaltern, Andrea Moser, ha presentato a Roma, presso il ristorante stellato Acquolina, le cinque etichette della quinta edizione di Quintessenz: Pinot Bianco 2020, Sauvignon 2020, Kaltersee Classico Superiore 2021, Cabernet Sauvignon Riserva 2019 e il Moscato Giallo 2017. Tra questi vini, interpreti di un territorio, come quello del Comune di Caldaro, tra i più vocati per la viticoltura, abbiamo scelto il Cabernet Sauvignon Riserva 2019, vino che ci ha colpito per l'ottima struttura di grande equilibrio. “La vendemmia 2019 del Cabernet è stata molto equilibrata – ci ha detto Andrea Moser - e ha permesso l'ottimale incontro tra maturità fenolica e tecnica”. È un vino dalla lavorazione particolarmente accurata: fa quindici mesi in barrique, nuove o d'annata .“Bisogna saper giocare bene tra legno nuovo e usato - ha osservato Moser - con percentuali diverse a seconda dell'annata, maturazione e struttura”. Nel bicchiere presenta un rosso carminio intenso. Al naso è speziato con profumi di cannella e legno esotico, piccola frutta di bosco associata a cioccolato e liquirizia. Il palato apprezza il tannino possente e dolce rotondo e note di tabacco e liquirizia nel finale. Si accompagna bene con cacciagione, carni rosse, formaggi stagionati e saporiti.

(Cristina Latessa)

