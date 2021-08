Kellerei Kurtatsch, Doc Alto Adige Chardonnay Freienfeld Riserva 2018

Lo Chardonnay Freienfeld Riserva 2018, etichetta apicale del portafoglio aziendale della Cantina di Cortaccia, è ottenuto dai vigneti posti a quote comprese fra i 300 e i 500 metri sul livello del mare. Fermentato in barrique, dove sosta per un anno sulle proprie fecce fini, conclude il suo affinamento in legno grande, dove trascorre altri sei mesi. Di color giallo dorato brillante, possiede un profilo olfattivo variegato nel quale spiccano le note fruttate dell’albicocca matura, affiancate a quelle agrumate più fresche, cenni di ginestra e zucchero filato e un abbondante coté vanigliato. Il sorso è ampio, ricco e avvolgente e apre molto morbido per rivelare una decisa fragranza e una bella sapidità, congedandosi con un finale persistente e dai ritorni speziati. Ha appena compiuto, nel 2020, i 120 anni dalla sua fondazione la Cantina di Cortaccia, la cooperativa vinicola più a sud della provincia di Bolzano, che s’inserisce con i medesimi risulti di eccellenza nel virtuoso mondo dell’associazionismo enologico altoatesino, concentrando il suo patrimonio viticolo tutto all’interno del Comune omonimo. 190 sono i soci conferitori, che lavorano altrettanti ettari a vigneto, che vanno dai 200 metri di quelli a fondovalle ai 900 di quelli più alti, per una produzione complessiva di 1.500.000 di bottiglie, tendenzialmente di esecuzione impeccabile e non prive di punte di eccellenza assoluta.

