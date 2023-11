Kellerei Kurtatsch, Doc Alto Adige Merlot Cabernet Tres Riserva 2016

Il Tres Riserva 2016 di Cantina Kurtatsch è il meglio di tre varietà riunite in un unico vino. Lanciato nel 2022 con il primo millesimo, il 2015, la cuvée a base di Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon esprime la sensibilità della cantina con sede ai piedi della Mendola verso le varietà bordolesi. A partire dal 2010, infatti, Cantina Kurtatsch si è dedicata all’individuazione di micro-aree nei vigneti di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Merlot coltivati nelle zone intorno al paese di Cortaccia e soprattutto nella zona del Brenntal, situata a nord. Qui sono state selezionate le viti più vecchie, anche pochi ceppi per filare, per essere vinificate separatamente per il Tres. La versione 2016 ha trascorso in barrique 15 mesi e poi è rimasto in legno grande per altri nove, a cui si è aggiunto un affinamento in bottiglia di 5 anni. Al naso emergono toni fruttati di more con tocchi di sottobosco, spezie e richiami tostati. In bocca il sorso è soffice e ben profilato, dalla progressione polposa e dal finale persistente. Cantina Kurtatsch, con una storia di 120 anni alle spalle, rappresenta uno fra i vari successi della cooperazione enoica altoatesina: 190 i soci che lavorano 190 ettari a vigneto, posti nella Bassa Atesina, nell’area più a sud della provincia di Bolzano, ad altezze variabili tra i 200 e i 900 metri sul livello del mare, per una produzione complessiva di 1.500.000 bottiglie.

