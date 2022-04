Kellerei Terlan, Doc Alto Adige Terlano Pinot Bianco Rarity 2009

Cantina Terlan, cooperativa altoatesina che conta ben 143 soci, si conferma uno dei più importanti produttori di grandi vini bianchi d’Italia e il Rarity è una formula ormai leggendaria, nata nel 1979 per iniziativa dell’enologo Sebastian Stocker e votata a valorizzare il vitigno migliore nell’annata migliore, quindi solo in presenza di particolari qualità. Sono bottiglie speciali di vini bianchi vinificati in botte grande e affinati per almeno dieci anni sui lieviti fini in cisterne di acciaio da 2500 litri. Quest’anno il testimone è passato al Pinot Bianco dell’annata 2009, proveniente dalle migliori parcelle del vigneto Vorberg, identificate per la particolare qualità organolettica delle uve, che trae beneficio dall’altitudine (compresa fra i 550 e i 600 metri s.l.m.) e dall’età delle piante (oltre i cinquant’anni). Si tratta di un anno, il 2009, in cui una primavera mite e ottime condizioni climatiche estive hanno consentito una vendemmia anticipata e vini di solida armonia. Notevole la sensazione di freschezza nonostante i tanti anni di affinamento. Evidente una certa salinità al palato, tipica di questo vitigno e del terroir, dal suolo di origine vulcanica (i vigneti della Cantina Terlan crescono a diverse altitudini all’interno di un cratere vulcanico millenario, dove il porfido quarzifero regala una particolare longevità e mineralità ai vini). Darà il suo meglio fra quattro o cinque anni.

