Kellerei Tramin, Doc Alto Adige Gewürtraminer Epokale 2016

Vino bianco da collezione per eccellenza, l’Epokale 2016 della Cantina Tramin è uscito da poco e promette un potenziale di invecchiamento pari almeno a vent’anni. Quasi introvabile, è anche il bianco italiano che registra la maggiore crescita percentuale di prezzo: oltre il 110% sul mercato secondario, in cui avvengono gli scambi di titoli già in circolazione. Rispetto all’edizione (straordinaria) del 2012, l’enologo Willi Stürz ha deciso di innalzare notevolmente il residuo zuccherino, da 23 a 64 grammi/litro, per garantire al vino un profilo più intenso e abboccato. Nato nei due vigneti vicino al Maso Nussbaumer, a 420/440 metri di quota, da una vendemmia tardiva (Spätlese in tedesco), avvenuta a fine ottobre, è un vino unico, frutto di uve in lieve sovramaturazione, che hanno sviluppato un ampio spettro aromatico. Come noto, segue un affinamento di sei anni al buio della miniera di Ridanna Monteneve, che assicura umidità e temperatura costanti. Il 2016 ha regalato un autunno molto soleggiato, con un’ottima escursione termica: quindi maturazioni eccezionali. Il Gewürztraminer ama il sole, ma non troppo, e qui è esaltato da un’esposizione dei vigneti a sud est, addolcita dall’ombra garantita in leggero anticipo dalla catena montuosa di fronte. Nota di arancia candita particolarissima. L’acidità rimane a bilanciare la dolcezza. Potente ed elegantissimo allo stesso tempo.

