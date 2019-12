Kellerei Tramin, Doc Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2017

È dal 1898 che questa cantina predica il verbo del vino di qualità, in primis del Gewürztraminer: ed il verbo predicare, nella fattispecie, non costituisce affatto immagine metaforica, visto che il fondatore della struttura altri non fu che il parroco di Termeno, pioniere di quella che sarebbe divenuta una cooperativa paradigmatica a livello planetario. Oggi sono più di trecento i soci conferitori coordinati dal Kellermeister Willi Stürz, enologo fra i massimi del nostro Paese e qui operativo da quasi trent’anni. Non solo Traminer, ovviamente, anche se le notevoli escursioni termiche che caratterizzano i possedimenti, compresi fra i duecentocinquanta e i cinquecentocinquanta metri d’altezza, non possono che giovare ad un vitigno come questo, dal bagaglio aromatico costituzionalmente intensissimo. Oltretutto, ulteriore nota di merito, con qualcuno degli appezzamenti condotto in regime biologico, quando non biodinamico. Tanti i campioni aziendali celebratissimi di anno in anno: fra questi, ça va sans dire, di certo il Nussbaumer, portabandiera di tutta Termeno. Ottenuto dalle uve raccolte sul maso omonimo e fuoriclasse assoluto, ricco di tutto: eleganza, complessità, avvolgenza, classe, stile, finezza, tipicità, freschezza e beva impareggiabile, a sublimare un compendio di richiami floreali e fruttati, indigeni ed esotici, di persistenza infinita e seduzione irresistibile.

(Fabio Turchetti)

Copyright © 2000/2019