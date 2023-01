Kellerei Tramin, Doc Alto Adige Gewürztraminer Spätlese Epokale 2015

Il Gewürztraminer Epokale 2015 rappresenta la massima espressione di questo vitigno nella sua versione come vendemmia tardiva. Lasciato ad affinare in bottiglia per sei anni nella miniera di Monteneve, possiede profilo olfattivo ampio e variegato con i profumi che passano dai ricordi di frutta esotica all’albicocca in confettura, dall’anice alle erbe di montagna, agli agrumi e alle spezie. Denso il sorso, ben bilanciato da una efficace verve acida, che ne allunga il finale rinfrescato da toni balsamici. La cantina Tramin è una delle aziende di riferimento in Italia e nel mondo per la produzione del Gewürztraminer, dedicando 60 ettari a questa varietà, da cui ricava sei etichette distinte. Oggi sono oltre 300 i soci che lavorano per la cantina cooperativa di Tramin, nata nel 1898 per dare sussistenza ai viticoltori di montagna. Nel 1971 si fonde con la vicina cooperativa sociale di Egna (fondata poco prima, nel 1893), riuscendo ad unire i due versanti dell’Adige: quello occidentale, particolarmente vocato per i bianchi (Pinot Grigio, Chardonnay e Gewürztraminer), quello orientale, dedicato al Lagrein e ai migliori Pinot Nero alpini. Nel 1989 l’ingresso in azienda del tecnico Willi Stürz ha definitivamente collocato i vini aziendali ai massimi livelli qualitativi dell’Alto Adige. Attualmente, dalla azienda con sede a Termeno escono 1.500.000 bottiglie, ottenute da 250 ettari di vigneto.

