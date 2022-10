Kettmeir, Doc Alto Adige Brut Rosé Athesis 2018

I possedimenti altoatesini del Gruppo Santa Margherita sono rappresentati dalla cantina Kettmeir, che iniziava un secolo fa la sua attività nei pressi di Caldaro, sotto l’impulso del suo fondatore Giuseppe Kettmeir. Oggi l’azienda altoatesina comprende 55 ettari a vigneto, per una produzione di 290.000 bottiglie, e rappresenta un punto di riferimento nel panorama enoico altoatesino, con un portafoglio etichette comprendente le principali tipologie regionali, sempre di solida e ineccepibile fattura. Come il Brut Rosé Athesis 2018 dal bagaglio aromatico delicato che sa di frutti bianchi e glicine con lieve vena di pan brioche a rifinitura. In bocca, il vino possiede sorso teso e ben profilato, dal finale in crescendo ancora su leggeri toni fruttati. Il Gruppo Santa Margherita, fondato da Gaetano Marzotto nel 1935, è ormai un vero e proprio gigante del made in Italy in bottiglia, con oltre 15.000.000 di pezzi esportati in più di 90 paesi nel mondo. Mette assieme un “mosaico enoico” a dir poco variegato, che si compone di proprie cantine e propri vigneti in alcune delle più belle regioni italiane: il Veneto Orientale, le colline di Conegliano-Valdobbiadene (Santa Margherita, Torresella), la Lombardia con la Lugana e la Franciacorta (Ca’ Maiol, Cà del Bosco), la Toscana col Chianti Classico e la Maremma (Lamole di Lamole, Sassoregale), la Sicilia (Terrelìade) e la Sardegna (Cantina Mesa).

