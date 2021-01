La Braccesca, Doc Cortona Syrah Bramasole 2017

Matura in barrique, in parte nuove e in parte di secondo passaggio, il Bramasole de La Braccesca, Syrah in purezza ottenuto da un vitigno originario della Valle del Rodano e introdotto a Cortona negli anni '70, dimostrando di essersi ben acclimatato. La versione 2017 possiede profumi fruttati rigogliosi con cenni tostati e soprattutto pepati sempre a fare da contrappunto. In bocca, il sorso è cremoso, avvolgente e generoso. Una presenza toscana globale quella di Antinori. La griffe fiorentina è l’unica azienda che possiede un “presidio” in ogni denominazione toscana (ad eccezione di San Gimignano) compresa la Doc Cortona. Qui si trova La Braccesca acquisita nel 1990, 508 ettari complessivi, intorno alla fattoria dei conti Bracci, da cui deriva il nome della tenuta e il suo stemma: un braccio coperto da armatura che regge una spada. Nei suoi 340 ettari di vigneto convivono il Sangiovese da Nobile di Montepulciano e il Syrah di Cortona (a cui si somma anche una quota di Merlot). Sono due i corpi principali a vigneto: il primo, di 237 ettari, si trova al confine tra il Comune di Montepulciano e quello di Cortona. L’altro, di 103 ettari, si estende in tre delle sottozone più significative dell'areale poliziano: Cervognano, Santa Pia e Gracciano. In cantina, barrique e tonneau di varia provenienza (francese, americana e ungherese) per gli affinamenti, affiancano l'acciaio usato per le vinificazioni.

