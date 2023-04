La campionessa di bike Paola Gianotti attraverserà il Brasile per promuovere la biodiversità 

Un viaggio di 1.200 km in bici attraverso il Brasile, per promuovere i valori dell’agricoltura sostenibile e la difesa della biodiversità locale: è iniziata, in questi giorni, “Bike4Tree Brazil”, l’impresa dell’atleta piemontese Paola Gianotti, 4x Guinness World Record per essere stata la donna più veloce al mondo a circumnavigare il pianeta in bici. A sostenerla saranno Alce Nero e Fairtrade, due realtà da sempre impegnate nella sostenibilità delle filiere agricole.

L’attraversata dell’ultracyclist riguarderà parte del Mato Grosso, tra bellezze naturalistiche e oasi di biodiversità da un lato, ma anche coltivazioni intensive e ampi spazi sottratti illegalmente alle foreste vergini dall’altro. Sarà sia un’impresa sportiva, sia il tentativo di raccontare le unicità e le caratteristiche del territorio brasiliano, dal Pantanal, la zona umida e con maggior biodiversità più grande al mondo, alle aree limitrofe a Campinápolis, dove si trovano sterminate coltivazioni intensive di soia, fino alla riserva indigena Xavantes.

Per queste ragioni il percorso di Paola Gianotti ha trovato il supporto di Alce Nero - azienda leader in Italia per la sua proposta di prodotti alimentari biologici di qualità, i cui soci sono agricoltori e trasformatori custodi delle biodiversità locali - e di Fairtrade Italia, che rappresenta nel nostro Paese il marchio di certificazione Fairtrade, da sempre sinonimo di giustizia sociale e ambientale nelle filiere globali del cibo.

Il contesto in cui viaggerà Paola rappresenta i valori che accomunano da sempre i due brand: tutela della biodiversità, rispetto delle persone che coltivano il cibo che ci nutre, valorizzazione delle produzioni agricole di qualità. Il tour sarà anche un appello al consumo responsabile di prodotti realizzati nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Fairtrade aveva sostenuto Gianotti anche nel 2022 nella Bike4Tree da Stoccolma a Milano, che aveva contribuito a forestare le principali ciclovie del nostro continente.

