La “Cantina dell’Anno - Gran Vinitaly 2023”? Al-Cantàra sulle pendici dell’Etna

Al-Cantàra, la cantina di Randazzo che prende il nome dal fiume che scorre sulle pendici dell’Etna (e che, in arabo, significa “ponte”, sottolineando il legame con la terra siciliana, e simbolo dell’armonica e innovativa combinazione tra vino, arte e poesia), e le cui inconfondibili etichette sono firmate da giovani artisti siciliani, per vini che si ispirano a poesie di autori siciliani, è la “Cantina dell’Anno - Gran Vinitaly 2023” incoronata, per aver ottenuto i migliori punteggi con i suoi vini, da “5StarWines - the Book 2024”, la selezione enologica Vinitaly-Veronafiere, in collaborazione con Assoenologi, con il blind tasting con una giuria internazionale di wine professional e la guida ufficiale che raccoglie i vini che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 90 centesimi. Nell’edizione 2023, 733 degli oltre 2.200 campioni partecipanti sono stati selezionati per l’inserimento nella guida, a partire dal “miglior vino italiano - Banco Bpm 2023”, il Costa d’Amalfi Doc Furore Bianco Fiorduva 2021 di Marisa Cuomo che nasce dalle vigne di Furore, su terrazzamenti che si affacciano a picco sul Golfo di Salerno e che in assoluto ha ottenuto il miglior punteggio (97 punti).

Il “miglior vino bianco” è il Greco di Tufo Docg 2022 della Cantina Terre d’Aione (95 punti), mentre il “miglior vino rosso” è Barolo Docg Sarmassa 2018 della Marchesi di Barolo (95 punti) e il “miglior vino rosato” è l’Etna Doc Nerello Mascalese Rosato Amuri di Fimmina e Amuri di Matri 2021 di Al-Cantàra (92 punti). E se il “miglior vino frizzante” è l’Emilia Igt Lambrusco Frizzante Primo Fiore N.V. di Franco Amadei (92 punti), il “miglior vino spumante” è il Trento Doc Extra Brut Riserva 907 2017 della Cantina Isera (94 punti), e il “miglior vino dolce” è il Passito di Pantelleria Doc Ben Ryé 2021 di Donnafugata (95 punti), accanto al Premio al “miglior vino 2023” distribuito da Partesa, l’Aleatico Passito dell’Elba Docg 2021 della Tenuta La Chiusa (94 punti).

“Wine Without Walls” è, invece, la sezione della Guida dedicata al vino certificato biologico o biodinamico, e per la quale la “miglior Cantina dell’Anno 2023” è Fattoria La Vialla, il “miglior vino biodinamico bianco” è la Vernaccia di San Gimignano Docg Riserva 2020 sempre di Fattoria La Vialla (92 punti), e il “miglior vino biodinamico rosso” è il Toscana Igt Sangiovese Capocuore 2021 di Poggio Trevvalle (91 punti), mentre il “miglior vino biologico bianco” è il Toscana Igt Chardonnay 2020 di Monteverro (94 punti), il “miglior vino biologico rosso” è l’Etna Doc Rosso Piano dei Daini 2020 di Tenute Bosco (93 punti), il “miglior vino biologico rosato” è il Marche Igt Rosato Floralia 2022 di Vinicentanni (91 punti), il miglior vino biologico frizzante” è il Terre Siciliane Igp Bianco Frizzante Babbìo N.V. della Tenuta Gorghi Tondi (92 punti), il “miglior vino biologico spumante” è l’Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg Extra Brut Millesimato Il 35 2018 ancora di Fattoria La Vialla (94 punti), e, infine, il “miglior vino biologico dolce” è il Terre Siciliane Igp Bianco Terre Tardive 2017 dell’azienda G.Milazzo (91 punti).

