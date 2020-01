La contraffazione del vino? Colpisce 1 bottiglia su 5 nel mondo, ad ogni fascia di prezzo

A WineNews le parole di Maureen Downey, fondatrice di “Chai Vault”, e considerata la “Sherlock Holmes” dei vini “fake”. “Il mercato del vino è fiorente, ed appetibile anche per i contraffatori. Alcuni riproducono etichette, altri ne inventano di inesistenti, e non c’è fascia di prezzo che sia al riparo da questa piaga. Con la tecnologia che aiuta tanto chi combatte che chi mette in piedi le frodi. Il primo consiglio per salvarsi? Come sempre, diffidare di prezzi troppo convenienti”.

Copyright © 2000/2020