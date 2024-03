La cucina italiana nel mondo, letta dagli chef stranieri, e dagli italiani che la “esportano”

In attesa del riconoscimento Unesco, il parere di grandi chef stellati tra Parigi e Berlino, e di chi, venuto dall’estero, ha fatto fortuna in Italia. Come Bruno Verjus (Table di Parigi, due stelle Michelin), René Frank (Coda di Berlino, due stelle Michelin), Roy Caceres (dalla Colombia al Ristorante Orma di Roma, una stella Michelin), Oliver Piras e Alessandra del Favero (Il Carpaccio di Parigi, una stella Michelin). Tra varietà della materia prima e biodiversità, “arte”, forza evocativa e non solo, che fanno amare i sapori italiani nel mondo.

