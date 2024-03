La Fiorita, Docg Brunello di Montalcino 2019

La Fiorita nasce, almeno come prima idea tutta legata alla passione per il vino, dall’incontro tra la newyorkese Natalie Oliveros e l’enologo Roberto Cipresso, nei primi anni del Nuovo Millennio. La Fiorita (realtà produttiva di Montalcino già esistente e fondata dallo stesso Cipresso nel 1995) passa definitivamente nelle mani di Natalie Oliveros (e del suo compagno Louis Camilleri, ex a.d. di Ferrari) nel 2011, che ne diventa proprietaria unica nel 2014. Oggi l’azienda, convertita al biologico ed accresciuta con nuovi terreni, conta su 10,5 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 60.000 bottiglie. Le vigne sono poste su 4 appezzamenti principali della denominazione del Brunello di Montalcino, nell’areale di Castelnuovo dell’Abate: La Fiorita, Pian Bossolino, Giardinello e Poggio al Sole, a diverse esposizioni, altezze sul livello del mare e tipologia dei suoli. Benché in cantina dominino cemento e legno grande, l’impostazione stilistica dei vini aziendali è tendenzialmente moderna, con una maturità del frutto sempre in primo piano, accanto ad un apporto del rovere non secondario. Il Brunello di Montalcino 2019, maturato in tonneau per 24 mesi, profuma di more, mirtilli e fragole, con tocchi di cioccolato e vaniglia e rimandi affumicati e tostati. In bocca il sorso è polposo e solido, dallo sviluppo serrato e dal finale intenso, su ritorni fruttati e nota balsamica di chiusura.

(fp)

