La Genisia, Doc Oltrepò Pavese Pinot Nero Centodieci 2021

Con la linea Centodieci che - oltre al Pinot Nero fermo comprende anche il metodo classico Nature Docg affinato almeno 36 mesi sui lieviti - La Genisia rende omaggio al vitigno icona dell’Oltrepò Pavese, il Pinot Nero. Un territorio che questa giovane realtà costituita da venti conferitori di Codevilla e dintorni con 70 ettari vitati a disposizione, punta a valorizzare attorno a tre perni: la zonazione, il Pinot Nero e le esperienze a 360° gradi (in vigna, in cantina, con la realtà aumentata e anche attraverso partnership locali) nell’Oltrepò Pavese, esperienze in grado di raccontare la storia e la cultura e dei popoli che, nel corso dei secoli, hanno attraversato queste aree. La visione che guida la cantina passa infatti dalla piena consapevolezza del territorio, oltre che dalla interpretazione del terroir. E proprio la denominazione La Genisia rinvia al termine origine, a significare che ogni singola vigna è e vuole essere il punto di partenza della filiera. Nel dettaglio Centodieci Pinot Nero è un vino seducente che nasce nelle vigne di Valle Coppa e Valle Schizzola, fermenta in vasche d’acciaio a temperatura controllata ed è poi affinato dodici mesi in barrique di rovere francese e successivamente in bottiglia. Di color rosso rubino con riflessi granati, al naso il bouquet sprigiona aromi di frutta a bacca rossa e spezie; al palato è intenso, floreale e avvolgente nei tannini dolci.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2024