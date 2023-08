La Guardiense, Doc Sannio Falanghina Janare Anima Lavica 2021

La Falanghina Janare Anima Lavica, come indica il suo nome, è ottenuta da suoli lavici ed è la declinazione “vulcanica” del vitigno a bacca bianca campano oggi sulla cresta dell’onda, che si aggiunge alle altre versioni già presenti nella vasta collezione offerta da La Guardiense. La versione 2021 profuma di scorza di limone, fiori di campo, ginestra e frutta a polpa bianca. In bocca, il vino è sapido e fragrante, dallo sviluppo vivace e dal finale ben profilato. Fondata nel 1960 da 33 soci, La Guardiense, cantina sociale sannita, oggi comprende 1.000 conferitori, che lavorano direttamente 1.500 ettari a vigneto in biologico per una produzione complessiva di 5.500.000 bottiglie, che ne fanno la cooperativa vitivinicola più grande della Campania. I vitigni di riferimento allevati sono, evidentemente, l’Aglianico e la Falanghina, declinati in una serie di tipologie che comprendono anche versioni spumantizzate. Ma dalla cantina con sede nel comprensorio di Guardia Sanframondi escono un nutrito numero di etichette, che spazia anche sul Piedirosso, il Fiano e il Greco, a confermare il legame molto più che stretto tra questa realtà cooperativa e il suo territorio. Un’azienda che ha saputo adeguarsi ai tempi e al cambiare dei mercati, coniugando esperienza e modernità e diventando un modello produttivo per l’intero areale beneventano, una zona molto bella quanto assai difficile da molti punti di vista.

