La Lastra, Docg Vernaccia di San Gimignano 2023

Agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso, i protagonisti di questo percorso enoico, allora ventenni e freschi di diploma all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, approdano a San Gimignano per completare i loro studi in viticoltura ed enologia, restando, come è capitato a tanti, stregati dalla campagna toscana. Dopo un decennio di studi e di lavoro come consulenti nella Provincia di Siena, nel 1994 Nadia Betti, il fratello Christian e suo marito Renato Spanu, insieme agli “amici di sempre”, Enrico Paternoster e Valerio Zorzi, fondano La Lastra, con l’obiettivo di produrre vini di qualità, eco-sostenibili e coerenti con il loro territorio d’origine. Nel 2000, le pratiche di campagna passano a regime biologico e a La Lastra di San Gimignano si aggiunge il podere “Marciano”, un’altra piccola azienda vitivinicola-olivicola, ubicata a ridosso del centro storico di Siena, destinato anche ad agriturismo. La Lastra si sviluppa dunque in 2 unità produttive distinte: 8 ettari di vigneto a San Gimignano e altrettanti a Siena. A San Gimignano dedicati alla produzione di vini bianchi, a Siena implementando una piccola produzione rossista. La Vernaccia di San Gimignano 2023, dai tratti stilistici “montenidoleschi”, profuma di terra, erba di campo e mandorla fresca. In bocca il sorso è teso, ritmato e molto sapido, congedandosi con un finale deciso e dai tocchi di nuovo ammandorlati.

(fp)

