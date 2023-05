La magia della Sicilia nel viaggio WineNews, dove partiamo dall’acqua per raccontare il vino

Nel viaggio WineNews in Sicilia, nel tour “Sicilia en primeur” 2023, il più importante evento del vino siciliano firmato Assovini Sicilia a Taormina ed a Radicepura, partiamo dall’acqua per parlare di vino, e dal vigneto più vicino al mare al mondo, nella natura incontaminata di Menfi, tra il Mediterraneo ed i templi di Selinunte, custodito da Cantine Settesoli, come raccontano il presidente Giuseppe Burzi e l’agronomo Filippo Buttafuoco. Con uno sguardo, con Alessio Planeta, al futuro di una Sicilia del vino che è pura magia.

Copyright © 2000/2023