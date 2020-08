La “melodia perfetta” tra musica d’autore e grande vino, in cui l’uno esalta le note dell’altra

Se c’è un luogo in cui il vino di qualità e la musica d’autore trovano la loro “melodia perfetta”, in cui l’uno esalta le note dell’altra e viceversa, quello è Montalcino. Luogo di arte e storia, che ospita il Festival aziendale più longevo ed importante d’Italia, “Jazz & Wine in Montalcino”, firmato Castello Banfi: idea semplice ma innovativa, capace di valorizzare il bello di un territorio tipicamente italiano, oggi famoso in tutto il mondo, ma la cui storia è ricca e affascinante, che racconta del Brunello e della sua invenzione grazie alle famiglie della borghesia illuminata di Montalcino ed i naturalisti dell’Ottocento, ma anche di assedi e cavalieri, di antichi viaggiatori, di committenze artistiche e nobili famiglie, si respira in ogni angolo in cui quella musica si diffonde.

