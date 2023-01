La Mesma, Docg Gavi Vigna della Rovere Verde Riserva 2016

Tre sorelle genovesi un po’ “eretiche”, perché di una famiglia che tutto aveva fatto tranne che vino, e un territorio del Piemonte, quello del bianco Gavi Docg, che si infila in Liguria fino a 45 chilometri dal mare. “Galeotta fu la casa di campagna a Monterotondo, piccola frazione del comune di Gavi, in cui all’inizio, su 2 ettari, fu solo il vino “per gli amici” - racconta Paola Rosina, alla guida de La Mesma con Francesca e Anna, che per fare vino hanno lasciato i loro lavori a Genova. Poi l’acquisto del terreno dei vicini per arrivare a 15 ettari e nel 2004 l’acquisizione della tenuta “La Bella Alleanza”, 10 ettari di vigna tra Novi Ligure e Tassarolo, località logisticamente più facile, con una cantina già operativa. “Contiamo in tutto su 25 ettari di vigneti di età diverse, condotti in biologico. Insensatamente - scherza Paola - tutti di Cortese!”. Le uve di questo vino provengono dal vecchio vigneto “della Rovere Verde”, enorme quercia che lo sovrasta, censita nel Registro Nazionale degli alberi monumentali d’Italia. I suoli di Tassarolo conferiscono al Cortese salinità e frutto intensi potenziati da viti più che cinquantenarie e lungo affinamento. Giallo paglierino, ha un naso all’inizio timido che poi diffonde note di pera Williams spolverata di zucchero a velo. Al palato è fresco, sapido e persistente. Armonico scende in gola setoso: di grande bevibilità e flessibilità nell’abbinamento a tavola.

(Clementina Palese)

