La Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova rassegna le dimissioni

Come previsto, dopo l’astensione dal voto della scorsa notte sul Recovery Plan in Consiglio dei Ministri, Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole, ha rassegnato le dimissioni. A darne conferma, in conferenza stampa, il senatore Matteo Renzi, segretario di Italia Viva, che ha annunciato pochi minuti fa l’uscita dei propri rappresentanti dal Governo. Insieme a Teresa Bellanova, mollano anche la Ministra delle Politiche per la Famiglia Elena Bonetti e il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri Ivan Scalfarotto. Arrivata al Dicastero dell’Agricoltura con la nascita del Governo Conte II, sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento Cinque Stelle, nel settembre del 2019, ha alle spalle una vita tra i campi e nel sindacato, fino all’impegno in politica, e alle dimissioni giunte pochi minuti fa.

