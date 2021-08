La Montagnetta, Docg Barbera d'Asti Pi Cit 2019

La Montagnetta, condotta da Domenico Capello, è una piccola realtà vitivinicola, tipica dell’areale, composta da dieci ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 50.000 bottiglie, posti nei versanti collinari astigiani della Val Triversa, comprese nei comuni di Roatto, S. Paolo Solbrito e Piovà Massaia. Nota come specialista nella vinificazione della Freisa, antica varietà locale che nel recente passato ha ritrovato una sua piena collocazione anche per suo merito e che viene declinata dall’azienda in plurime versioni - ferma, spumante e rosè -, è situata in frazione Bricco Capello a Roatto, a 250 metri di altezza sul livello del mare, non lontano da Asti. La cantina, oltre a continuare nella sua ricerca sulla Freisa, alleva anche Bonarda, Chardonnay, Sauvignon e Viognier e sforna ottime Barbera, realizzate con cura e rigore e capaci di esprimersi a costanti e confortanti livelli qualitativi oltre che a conservare carattere e personalità, come la Piovà e la Pi Cit, quest’ultima oggetto del nostro assaggio. Nata come vino leggero da bere giovane (da qui il nome piemontese “più piccolo”), gradualmente è cresciuto, diventando un vino di corpo, perfetto a tutto pasto. L'annata 2019 regala un vino nitido ma suadente di frutta rossa e vaniglia, sia al naso che al sorso. Doclezza e freschezza si accompagnano armoniosamente con un tannino educato, lasciando la bocca sapida e pepata. Davvero piacevole.

Copyright © 2000/2021