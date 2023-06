La Nascosta, Doc Orcia Rosso Saltamacchia 2019

La Nascosta è un’azienda vitivinicola situata nelle vicinanze di Castiglione d’Orcia nel cuore della Val d’Orcia ed occupa una superficie complessiva di 52 ettari. Sebbene si trovi a pochi passi dal centro abitato, La Nascosta è invisibile dal paese, da qui il suo nome. L’opificio è infatti incastonato nel fianco della collina, con facciata di pietre e pannelli di corten e una copertura che fa da giardino. In cantina si lavora con un mix di acciaio, cemento e legno (tonneau), privilegiando le varietà a bacca bianca quali Sauvignon, Chardonnay, Gewürztraminer, Moscato e Malvasia, ma si coltivano anche Sangiovese e Merlot. La cantina, fondata nel 2011, è di proprietà della famiglia Mastrojanni, nota per la sua pregressa esperienza a Montalcino con l’azienda che porta ancora questo nome. Anche se si tratta di un progetto enologico a prevalenza bianchista, ci pare però che, per adesso, l’“anima” rossista aziendale abbia un qualcosa in più. I suoi Sangiovese sono ben eseguiti e declinati con autorevolezza e cifra stilistica elegante e sobria. Come nel caso del Saltamacchia 2019 un rosso maturato in tonneau per 12/16 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata. I suoi profumi rimandano alla ciliegia, alle erbe officinali e al sottobosco, con una leggera speziatura unita a toni affumicati. In bocca, il sorso è polposo, contrastato e saporito, dallo sviluppo solido e dal finale arioso e fragrante.

(fp)

