La pasta torna a “mantecarsi” con il volley: Nazionale femminile protagonista della nuova campagna

Le ragazze dell’Italvolley sono stanche dopo l’allenamento e si concedono un momento di pausa: ma mancano all’appello la capitana Anna Danesi e la sua vice Carlotta Cambi. Poi le due arrivano a bordo di un veicolo e chiamano a raccolta tutte le altre: è l’ora di mangiare la pasta, “integratore di felicità”. Lo spot televisivo andrà in onda a partire da settembre, insieme ad un altro pensato per la radio e con reel e stories per i social network. É il risultato della campagna di promozione del Ministero dell’Agricoltura, realizzata da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) in partnership con la Fipav (Federazione Italiana Pallavolo), per valorizzare una delle icone del made in Italy: la pasta. Un pilastro del sistema agroalimentare nazionale, del quale lo Stivale è indiscusso leader mondiale, nonché primo produttore al mondo (con una quota del 24%) e principale esportatore, concentrando oltre il 40% del volume degli scambi mondiali. Nel 2024 la produzione ha toccato quota 3,2 milioni di tonnellate, di cui il 60% destinato all’export, facendo della pasta il secondo prodotto più esportato dall’Italia dopo il vino, per un giro d’affari pari a 8,7 miliardi di euro. Una filiera strategica, che nonostante alcune criticità strutturali, continua a trainare l’immagine del made in Italy nel mondo e che, similmente a due anni fa quando i protagonisti furono i ragazzi, torna a “mantecarsi” con la pallavolo, forte dei suoi carboidrati a basso indice glicemico che forniscono una regolare e prolungata energia agli atleti.

“Coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse straordinarie come quelle del volley femminile che testimoniano come una corretta alimentazione sia sinonimo di benessere e longevità - ha detto il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante la presentazione della campagna, a Roma, al Circolo del tennis del Foro Italico, dove erano presenti anche i rappresentanti dei principali gruppi industriali italiani della pasta - il nostro obiettivo è proteggere e valorizzare il made in Italy e sostenere le imprese. ll Governo ha il dovere di difendere e rafforzare ciò che rende unica l’Italia: qualità, identità e capacità di generare ricchezza attraverso ciò che sappiamo fare meglio”, ha aggiunto.

Una promozione integrata che varca anche i confini dei media e scende direttamente in campo: per esempio, a Montesilvano (Pescara), tappa Gold del campionato italiano di beach volley, dove è partito il tour 2025 #adessopasta che propone quest’anno in cinque località balneari italiane dimostrazioni gastronomiche e giochi interattivi, dedicati alla cultura della pasta e che si concluderà il 3 agosto a Marina di Modica in Sicilia, altra tappa gold del Campionato italiano assoluto di beach volley.

“Quando si abbracciano due eccellenze il risultato non può che essere straordinario - ha sottolineato il Ministro dello Sport, Andrea Abodi - la pasta, quale integratore di felicità, esattamente come le nostre azzurre che ci stanno regalano profonde emozioni e grandi soddisfazioni”. Il volley italiano può vantare infatti 6 medaglie olimpiche maschili, 1 oro olimpico femminile, 5 ori mondiali (4 maschili e 1 femminile), 2 argenti mondiali (1 maschile e 1 femminile), 1 bronzo mondiale femminile e 10 ori Europei (7 maschili e 3 femminili): “scegliere le nostre azzurre quali ambasciatrici di felicità - dice Abodi - è il modo più efficace per sensibilizzare e educare soprattutto le giovani generazioni all’importanza del mangiare bene e fare attività fisica”.

Entusiasmo anche da parte del presidente di Ismea, Livio Proietti, che ha ricordato l’impegno dell’Istituto “a sostenere una filiera così strategica e ad ampio raggio, sia attraverso campagne di valorizzazione come questa in collaborazione con la Fipav, sia attraverso il rafforzamento dei contratti di filiera e della tracciabilità per garantire qualità e competitività” e anche per Giuseppe Manfredi, presidente della Federvolley: “dopo la felicissima esperienza del 2023 con la nazionale italiana maschile, siamo molto orgogliosi di affiancare nuovamente Ismea e il Ministero dell’Agricoltura - ha affermato - le nostre atlete, oltre a primeggiare a livello internazionale, rappresentano valori fondamentali come l’impegno, il gioco di squadra e la passione e con questo spot vogliamo promuovere benessere, cultura alimentare e made in Italy, parlando ai giovani e alle famiglie”.

