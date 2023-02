La Poderina, Docg Brunello di Montalcino 2018

L’azienda La Poderina è situata a Montalcino, nella zona di Castelnuovo dell’Abate, e fa parte del mosaico enoico delle “Tenute del Cerro”, nell’orbita del Gruppo assicurativo Unipol, che comprende, ancora in Toscana, la Fattoria del Cerro a Montepulciano e la Tenuta Monterufoli posta tra la Val di Cecina e la Val di Cornia, più Colpetrone a Montefalco in Umbria. I vini de La Poderina hanno un’impostazione stilistica moderna con maturazioni in barrique e legno grande, sostenuta da una buona esecuzione. Il Brunello viene prodotto in due versioni: il Brunello di Montalcino “Poggio Abate” Riserva ed il Brunello di Montalcino. La Poderina, la cui fondazione risale al 1988, produce anche Rosso di Montalcino e Moscadello di Montalcino. La sua estensione complessiva è di 80 ettari di cui 37 vitati, ad un’altitudine media di 350 metri suo livello del mare: 12,5 ettari a Brunello di Montalcino, 5,6 ettari a Rosso di Montalcino, 4,0 ettari a Moscadello di Montalcino e 14,90 ettari iscritti ad altre denominazioni minori, da cui si ottiene una produzione media complessiva di 120.000 bottiglie. Il Brunello di Montalcino 2018 propone un bagaglio aromatico caratterizzato da note di sottobosco, frutti di rovo, spezie e fiori appassiti, con lampi di liquirizia, china e vaniglia. In bocca, il sorso è succoso, tendenzialmente morbido e fruttato, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso e balsamico.

