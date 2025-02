La Poderina, Docg Brunello di Montalcino 2020

L’azienda La Poderina è situata a Montalcino, nella zona di Castelnuovo dell’Abate, e fa parte del mosaico enoico delle “Tenute del Cerro”, nell’orbita del Gruppo assicurativo Unipol, che comprende, ancora in Toscana, la Fattoria del Cerro a Montepulciano e la Tenuta Monterufoli posta tra la Val di Cecina e la Val di Cornia, più Colpetrone in Umbria. I vini de La Poderina sono di buona esecuzione ed hanno un’impostazione stilistica moderna con maturazioni in barrique e legno grande, con la ricerca dell’intensità fruttata sempre in primo piano, accanto ad un uso generoso dei legni di affinamento. Il Brunello viene prodotto in due versioni: Brunello di Montalcino “Poggio Abate” Riserva e Brunello di Montalcino, con il resto del portafoglio etichette a comprendere Rosso di Montalcino e Moscadello di Montalcino. La Poderina, la cui fondazione risale al 1988, ha un’estensione di 80 ettari di cui 37 vitati, ad un’altitudine media di 350 metri suo livello del mare: 12,5 ettari a Brunello di Montalcino, 5,6 ettari a Rosso di Montalcino, 4,0 ettari a Moscadello di Montalcino e 14,90 ettari iscritti ad altre denominazioni minori, da cui si ottengono mediamente 100.000 bottiglie. Il Brunello di Montalcino 2020 profuma di frutti rossi maturi e confettura di more, con tocchi tostati a rifinitura. In bocca il sorso è morbido e persistente e si chiude con un finale ancora sul frutto e con qualche cenno pepato.

