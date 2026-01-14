Amarone Opera Prima 2026 (175 x 100)
La prevenzione passa dalla tavola con i “Broccoli per la ricerca” per la Fondazione Veronesi

Acquistando il prodotto di stagione nei supermercati italiani (al prezzo fisso di 2 euro), 20 centesimi finanzieranno gli studi sui tumori maschili
“I Broccoli per la ricerca” per la Fondazione Veronesi

Un gesto semplice come mettere un broccolo nel carrello può trasformarsi in un contributo concreto alla lotta contro i tumori maschili. È questo il cuore della nuova edizione dei “Broccoli per la ricerca”, iniziativa della Fondazione Umberto Veronesi realizzata con Citrus l’Orto Italiano e patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura. Da domani al 31 gennaio, per ogni broccolo acquistato nei supermercati italiani (al prezzo fisso di 2 euro), 20 centesimi saranno destinati a finanziare la ricerca scientifica sui tumori della prostata, del testicolo e della vescica. Ma il progetto è un invito anche a cambiare abitudini alimentari, valorizzando prodotti di stagione come il broccolo, ricco di vitamine, minerali e composti con potenziali effetti protettivi.

