La prevenzione passa dalla tavola con i “Broccoli per la ricerca” per la Fondazione Veronesi

Un gesto semplice come mettere un broccolo nel carrello può trasformarsi in un contributo concreto alla lotta contro i tumori maschili. È questo il cuore della nuova edizione dei “Broccoli per la ricerca”, iniziativa della Fondazione Umberto Veronesi realizzata con Citrus l’Orto Italiano e patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura. Da domani al 31 gennaio, per ogni broccolo acquistato nei supermercati italiani (al prezzo fisso di 2 euro), 20 centesimi saranno destinati a finanziare la ricerca scientifica sui tumori della prostata, del testicolo e della vescica. Ma il progetto è un invito anche a cambiare abitudini alimentari, valorizzando prodotti di stagione come il broccolo, ricco di vitamine, minerali e composti con potenziali effetti protettivi.

