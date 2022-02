La Raia, Docg Gavi Pisé 2018

Nel cuore delle colline del Gavi, in provincia di Alessandria, l’azienda agricola La Raia certificata Demeter ha 180 ettari, 48 coltivati a vigneto, 60 a seminativo e i restanti occupati da pascoli, boschi di castagno, acacia e sambuco. In linea con i princìpi biodinamici, i vigneti sono trattati solamente con moderate dosi di zolfo e rame. Da uve Cortese in purezza, provenienti da piante antiche, coltivate su suolo di terra rossa sabbiosa a 300 metri di altezza e opportunamente selezionate, la cantina produce il Gavi DOCG Pisé, un cru prodotto dal 2005 soltanto nelle annate migliori. L’ultima, il 2018, è in edizione limitata a tre mila bottiglie e ha una novità: per la prima volta la fermentazione alcolica avviene in grandi botti di rovere dove il vino rimane sui lieviti per dodici mesi, poi è trasferito in acciaio per completare l’affinamento sur lies (lieviti autoctoni) per altri dodici mesi e messo in commercio almeno sei mesi dopo l’imbottigliamento. Il risultato è un bianco sapido dalla longevità ancora maggiore e grande capacità di evolvere nel bicchiere. Una volta aperta la bottiglia, il vino si conserva per 4 o 5 giorni. Durante questo periodo si verifica un’evoluzione soprattutto olfattiva con passaggio da note fruttate e floreali a note minerali e agrumate. Questa annata - premiata da Doctor Wine con 95 punti - regalerà, rispetto alle precedenti, un leggero tocco di vaniglia.

