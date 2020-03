La ricchezza del vino restituita al territorio: la Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino

Una case history unica, e operativa, per reinvestire gli utili del grande rosso toscano nella crescita del territorio, tra arte, cultura, turismo e integrazione, voluta e sostenuta da tanti player del territorio a partire dai produttori e dal Consorzio del Brunello di Montalcino. Come raccontano i vertici di realtà come Banfi, Mastrojanni, Casanova di Neri, Il Poggione, Poggio di Sotto (ColleMassari), Canalicchio di Sopra, Le Potazzine, Baricci, Caprili e Tiezzi.

