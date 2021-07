La ripresa del vino italiano passa dagli Usa. Che promettono un anno di forte recupero

A WineNews le voci e le speranze di cantine come Antinori, Masi, Planeta, Mezzacorona, Marchesi di Barolo e Zonin 1821. Dopo un 2020 iniziato alla grande e poi frenato dalla pandemia, in cui il vino italiano ha sofferto ma tenuto, nella prima metà del 2021 sono arrivati segnali importanti di risveglio dal primo mercato straniero del vino d’Italia, e c’è fiducia in una seconda parte dell’anno che torni a trainare la crescita delle esportazioni.

