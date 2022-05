La riscossa degli spumanti, dopo la pandemia: la “voce” delle bollicine di montagna del Trentodoc

Le riflessioni di Enrico Zanoni, alla guida dell’Istituto Trentodoc, e di Roberto Anesi, miglior sommelier d’Italia Ais 2017. Che raccontano una denominazione in salute, in crescita ed il cui valore, anche economico, viene riconosciuto dai consumatori d’Italia e del mondo. Grazie al lavoro e alla tenacia dei produttori per migliorare una qualità che esalta le caratteristiche uniche e distintive degli spumanti che nascono all’ombra delle Alpi.

