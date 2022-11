La Sardegna del vino: storia di tante singole eccellenze, che vogliono diventare “territorio”

Il futuro di una terra dove il vino si fa da millenni, secondo cantine come Argiolas, Sella & Mosca, Siddura, Santadi, Bentu Luna e La Contralta. Riflessioni da un’Isola ancora intatta, che lavora su qualità, posizionamento ed enoturismo, per sviluppare un grande potenziale qualitativo e non solo, oggi raccontato da pochi produttori di eccellenza che hanno conquistato spazi importanti nel mondo, ma che puntano a lavorare un maniera corale per il bene di un territorio aspro, ancestrale, e dal fascino indiscutibile.

