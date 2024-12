La Toscana, dove bellezza e territorio fanno rima con sapori, ben oltre il vino

Alla scoperta di peculiarità di una delle Regioni più amate d’Italia, dove agricoltura e gastronomia si intrecciano a Medioevo e Rinascimento. Dal pane che è “sciapo” per una disputa tra Pisa e Firenze sul sale, ai tanti oli, alla Finocchiona Igp, speziata con i semi di finocchio per accogliere (e forse confondere) gli ospiti, alle tipicità della carne di Chianina o delle castagne degli appennini, che diventano chiavi per rileggere in maniera contemporanea la cucina regionale. Con una ricchezza unica che ha trovato una sua vetrina, nel recente passato, anche in “BuyFood” by Regione Toscana.

