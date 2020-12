La tradizione gastronomica italiana nei 103 i ristoranti e ricette del “Buon Ricordo”

Sono 103 i ristoranti del “Buon Ricordo” - di cui 9 all’estero, fra Europa e Giappone - che fanno parte del sodalizio, fondato nel 1964 per salvaguardare e valorizzare la cucina regionale italiana che, citando lo scrittore e giornalista Vincenzo Bonassisi, era “sconosciuta o negletta” e correva il rischio di essere soppiantata dalla moda della cucina internazionale. Ad ideare il “Buon Ricordo”, Dino Villani, uomo di cultura e maestro di comunicazione (a cui si devono, fra l’altro, il primo concorso di Miss Italia e l’idea di far diventare il 14 febbraio la Festa degli Innamorati, creato con lo sceneggiatore neorealista e poeta Cesare Zavattini): al suo appello risposero ristoranti di qualità uniti dall’obbiettivo di ridare notorietà e prestigio alle tante espressioni locali della tradizione gastronomica italiana, a quell’epoca poco valorizzata. I sei i nuovi ristoranti nel 2021? A Montagnana (Padova) Hostaria San Benedetto, a Bornio (Rovigo) Trattoria al Ponte, a Fidenza (Parma) Ristorante Sanafollia-Gluten Free, a Cressogno sul Lago Ceresio (Como) Osteria La Lanterna, a Brianzone (Sondrio) Altavilla, a Siena Ristorante Il Mestolo.

A caratterizzare ciascun ristorante è oggi come un tempo il piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica Artistica Solimene di Vietri sul Mare, su cui è effigiata la specialità del locale, che viene donato in memoria di una piacevole esperienza gastronomica agli ospiti che degustano il “Menu del Buon Ricordo”, di cui è sempre la portata principale, che ciascun ristorante può variare a piacere anche varie volte all’anno, in modo da far fare agli ospiti un excursus esemplare nella cucina della sua terra. Lo Statuto del Buon Ricordo prevede che i ristoranti possano cambiare periodicamente la loro specialità. Per il 2021, lo hanno fatto in quattro. Le nuove proposte sono: le Tagliatelle e “misultitt” del Ristorante La Piana a Carate Brianza (Monza-Brianza), il Risotto agli aghi di pino mugo e ragù di lepre del Ristorante La Pòsa a Livigno (Sondrio), la Faraona 4.0 all’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, lamponi e cipolline borettane dell’Osteria in Scandiano a Scandiano (Reggio Emilia), i Ravioli al profumo di limone e vongole del Ristorante Lo Stuzzichino a S. Agata sui due Golfi (Napoli).

Focus - I 103 ristoranti del “Buon Ricordo” e i loro piatti

Hotel Ristorante Casale - Scaloppa alla valdostana

Hotel Milano - Ravioli alla trota salmonata

Trattoria Paolino - Panissa alla vercellese

Ristorante Il Pernambucco - Cozze ripiene antica ricetta ligure

Trattoria Della Marina - Testaroli al pesto della “Lola”

Ristorante Capannina Ciccio - Zuppa di farro della Garfagnana con moscardini nostrani

Ristorante Manuelina - Cima ripiena alla genovese

Ristorante I 5 Campanili - Sinfonia Bustocca

Ristorante Salice Blu - Trilogia di pesce pescato nel Lago di Como

Ristorante Le Querce - Vialone nano con minuta di missoltino al balsamico e verdurine

Osteria La Lanterna - Insalatona piccolo mondo antico

Osteria Cà de Matt - Tagliolini semi-integrali fatti a mano con Bitto e Pesteda di Grosio

Ristorante Al Filò - Cilindri di maialino in porchetta

Trattoria Altavilla - La supa sciucia

Hotel Sassella Ristorante Jim - Dadolata di filetto con crema di Bitto di segale

Ristorante Olona da Venanzio dal 1922 - Risotto con cosce di quaglia

Ristorante La Pòsa - Risotto agli aghi di pino mugo con ragù di lepre

Albergo Del Sole - Galletto alla diavola

Locanda degli Artisti - Marubini ai profumi dell’orto

Ristorante La Piana - Tagliatelle e “misultitt”

Albergo Ristorante Selvatico - Malfatti del selvatico

Trattoria Masuelli S. Marco - Solare: milanesine con risotto allo zafferano

La Locanda dei Beccaria - Le stagioni del risotto

Ristorante Acquadolce - Pappardelle al Luccio in salsa gardesana

Ristorante La Fornace - Reale di manzo “cbt” laccato con spuma di patate al Montebore

Antica Osteria del Cerreto - Lombata di coniglio con pancetta e olive al balseto laudense

Ristorante Boccadoro - Galina imbriaga co’ e tajadele

Ristorante La Montanella - Prosciutto cotto nel vino

Ristorante Antico Brolo L’Osteria - Tortelli di baccalà su passata di fagioli con cipolla fritta, guanciale croccante ed olio profumato al rosmarino

Hostaria San Benedetto - Gnocchi dolci di patate con uvetta, zucchero e cannella al burro versato

Trattoria Al Ponte - Coscia d’oca sotto onto

Hotel da Beppe Sello - Sfogliatina porcini e spinaci

Ristorante da Gigetto - Rosetta di vitello alle quattro stagioni

Trattoria Guaiane - Bigoli lagunari

Ristorante Duilio Aqa Palace - Seppioline alla pescatora

Il Burchiello Ristorante Locanda - Risotto di Gò

Albergo Ristorante Gardesana - Girelle di persico al burro e timo

Ristorante Parco Gambrinus - Gamberi alla Gambrinus

Ristorante "Da Celeste" - Cappelletti del conte Loredan

Ristorante Da Pino - Trancetti di Salmerino di montagna, in panur di mandorle tostate, arrostiti su guazzetto di porcini, patate e chiffonade di porro fritto

Hotel Ristorante Foresta - Guanciale di manzo al Teroldego doc con polenta di storo

Ristorante Al Sole - Gnocchi di pane con cavolo cappuccio e salsiccia

Locanda Al Castello - Bavarese alla ricotta caprina con misticanze, crema di fragole e lardo nostrano

Storico Ristorante Al Ponte - Seppioline “in tecia” e sedano rapa

Trattoria Alla Luna - Gnocchi dolci

Lokanda Devetak 1870 - Fusi, salsiccia e formaggio Jamar

Hotel Ristorante Là Di Moret - Risotto con il meglio del nostro mare

Ristorante Osteria La Pergola - Bocconcini di vitello in crosta di sesamo vestito di San Daniele e salsa Montasio

Hotel Ristorante Carnia - Maltagliati con guanciale affumicato e “Formadi Frant”

Trattoria Da Toni - Guancia di vitello al Refosco

Osteria La Fefa - Insalata di coniglio, verdure dell’orto, maionese e uovo di quaglia

La Forchetta - Risotto al radicchio rosso, salsa di Parmigiano, gel di ribes e prosciutto di Parma

Al Cavallino Bianco - Suprema di cappone di Giuseppe Verdi

Osteria di Fornio - Guancialetti di maiale al forno con cipolle rosse di Parma caramellate

Ristorante Sanafollia - Tortelli della via Francigena

Osteria in Scandiano - Faraona 4.0 all’aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, lamponi e cipolline borettane

Ristorante Prêt A Porter - Lombata di coniglio in porchetta

Ristorante Taverna del Cacciatore - Tortellini con olio Evo toscano in cialda di parmigiano

L’Osteria di Giovanni - Piccione del Valdarno arrosto ripieno di salsiccia al finocchio e cavolo nero

Trattoria Il Francescano - Fritto del convento

Ristorante Il Battibecco - Peposo alla fornacina

Ristorante Enoteca Del Duca - Ravioli di ricotta dolce delle Balze Volterrane

Ristorante Da Delfina - Coniglio con olive e pinoli

Ristorante Ciccio Marina - Zuppetta di mare del Buon Ricordo

Ristorante Il Mestolo - Capesante con pappa al pomodoro

Ristorante Vespasia di Palazzo Seneca - Stinco di vitello, ceci dei monti Sibillini e rosmarino

Ristorante Taverna del Lupo - Filetto di maialino al ristretto di Sagrantino con cipollotti di Cannara

Ristorante La Rosetta - Torello alla Perugina

Ristorante Buca di San Francesco - Imbrecciata Umbra

Ristorante Granaro del Monte dal 1850 - Filetti di maiale su ristretto di verdure, Passerina, guanciale e tartufo

Ristorante David Palace - Carpaccio di scampi

Due Cigni Ristorante - Princisgras

NU’ Trattoria Italiana dal 1960 - Costine glassate alle erbe ciociare

Ristorante Hotel Bassetto - Il ciociaretto di Bassetto

Ristorante Il Funghetto - Rombo del litorale Pontino con topinambur e carciofi

Ristorante La Foresta - Conchiglioni con Persico Reale al profumo di maggiorana

Checchino dal 1887 - Bue garofolato

Locanda Belvedere - Ravioloni Scapolesi De.Co con sugo di capra

Ristorante Vecchia Silvi - Raviolini “cuor di mamma”

Hostaria di Bacco - Linguine alla colatura di alici secondo Erminia

Ristorante Lo Stuzzichino - Ravioli al profumo di limone e vongole

Ristorante m’Ama - Tonno rosso del Tirreno, scottato con senape, miele e primizie di stagione

Ristorante Pascalò - Cacio limone e S.Marzano

Ristorante La Luna nel Bosco Maison Giubileo - La crapiata

Osteria Al Borgo - Baccalaj cu gli peprinij rosica rosica

Ristorante Za’ Mariuccia - Ravioli di ricotta dolci in ragù d’agnello

Ristorante Il Poeta Contadino - Involtini di spigola con salsa di vongole

Hotel Ristorante Terminal - Frisella con alici

L’Antico Borgo - Sformato di baccalà con crema di ceci e peperoni cruschi

Ristorante dell’Hotel Barbieri - Involtini di suino nero all’arancia

Ristorante Sabbia D’Oro - Gnocchetti Sabbia D’Oro

Ristorante Hotel Moderno - Scaloppine di cernia agli agrumi di Sicilia

La Siciliana - Tortino di alici

Ristorante Filippino - Zuppetta del nonno Filippino

A Tavola - Tagliata di tonno in agrodolce

Le Cherche Midi - Ravioli del Cherche Midi

Mori Venice - Cicchetti della laguna

Ristorante Dal Notaro - Filetto di spigola al lardo di Colonnata

Trattoria Pomo d’Oro - Fegato d’oca gratinato alla mozzarella di bufala

Osteria Der Katzlmacher - Raviolone di magro ma non troppo

Ristorante Est - Arrosto di pollo alle erbe

Trattoria Campagna - Tagliatelle con ragù alla bolognese

La Scogliera - Acquapazza

