La Valentina, Doc Montepulciano d'Abruzzo Terre dei Vestini Bellovedere Riserva 2015

Fattoria La Valentina nasce nel 1990, nel comune di Spoltore, sulle colline vicino Pescara. Dal 1994, dopo alcuni avvicendamenti di proprietà, Sabatino, Roberto e Andrea Di Properzio diventano i conduttori di questa cantina. Oggi, con i suoi 40 ettari a vigneto (divisi negli appezzamenti di Spoltore e Cavaticchi, più vicini alla costa adriatica, e Scafa, San Valentino e Alanno, situati verso l’Appennino), in conduzione biologica, da cui si ricavano 350.000 bottiglie, La Valentina rappresenta una consolidata realtà del panorama enoico abruzzese, caratterizzato dall’ampio utilizzo dei vitigni di antica coltivazione della zona (con qualche eccezione come il Fiano e il che confluiscono in un articolato portafoglio etichette, diviso in tre linee principali: “Terroir”, “Classica” e “Binomio”. Fa parte della linea “Terroir” il Montepulciano d’Abruzzo Terre dei Vestiti Bellovedere Riserva, oggetto del nostro assaggio. La versione 2015, fermentato e macerato in tini tronco-conici di legno e poi affinato in barrique, tonneau e cemento per 18 mesi, ha colore rosso rubino con sfumature viola. Al naso, prevale l’intensità dei toni fruttati maturi, a cui si sovrappongono erbe aromatiche, spezie, tabacco, cacao e una delicata nota affumicata. Pieno e morbido il sorso, denso e al contempo fragrante, dalla trama tannica potente e dal finale lungo e pulito su ritorni speziati e cenni di pietra focaia.

