La Versa, Spumante Brut 1905

Il Brut porta impresso in etichette l’anno della fondazione di La Versa che proprio il 21 maggio del 1905 diede avvio alla coltivazione di Pinot Nero destinato alla produzione di spumante. Nel 2017 la cantina, tra le più rappresentative dell’Oltrepò Pavese, dopo diverse traversie, è stata acquisita da Terre d’Oltrepò (Tdo), quale socio di maggioranza, insieme a Cavit. Due anni dopo a rimanere unico socio in La Versa è stata la cooperativa pavese nata nel 2008 dalla fusione tra la Cantina di Casteggio e la Cantina Sociale Intercomunale di Broni e che oggi conta su 660 associati, 5.000 ettari vitati e una produzione annua di 3,5 milioni di bottiglie (di cui un milione a marchio La Versa). L’obiettivo? Replicare il modello della Champagne dove un singolo centro di pressatura riesce a incrementare la capacità produttiva dell’intero territorio. Anche per questo a novembre 2024 è stata annunciata la costituzione di una S.p.A. interamente controllata dalla cooperativa, un nuovo modello organizzativo che nelle intenzioni del gruppo permette di competere al meglio sul mercato. Dal color giallo paglierino e dal perlage fine e persistente, La Versa 1905 Vino Metodo Classico Brut si caratterizza per gli aromi di nocciola tostata e crosta di pane. Al palato è fresco, armonico con il giusto equilibrio tra componenti acide e sapide. Ideale per un aperitivo, ancora di più se accompagnato da crudi di mare.

(Cinzia Meoni)

