La-Vis, Doc Trentino Nosiola 2019

La Nosiola è un vitigno di antica coltivazione trentino, soprattutto allevato in Val di Cembra, di buona duttilità e la cantina La-Vis ne propone una versione in cui le caratteristiche varietali sono ben espresse. Ottenuto dai vigneti di La Vis, Sorni e Pressano ad un’altezza media di 400 metri sul livello del mare, il vino è successivamente sottoposto ad un affinamento di sei mesi sulle fecce fini, perché la fragranza sia aromatica che gustativa sia, naturalmente, protagonista assoluta. La versione 2019 propone profumi floreali, di frutta bianca e nocciola fresca. In bocca, la struttura è morbida e sottile, mossa da un sorso ben bilanciato non privo di sapidità, che termina in un finale dai ritorni fruttati. La-vis è una cantina cooperativa che conta su 850 ettari di vigneto per una produzione complessiva di 1.000.000 di bottiglie, rappresentando una delle realtà più importanti, non solo numericamente, del Trentino enoico. La cantina fu fondata nel 1948 crescendo nel tempo prima, nel 1969, con la fusione con la cooperativa altoatesina di Salorno, che il marchio Durer-Weg ancora rappresenta, poi con quella di Valle di Cembra nel 2003. Vasta, evidentemente, la gamma dei vini presenti nel portafoglio aziendale con una particolare attenzione riservata a quelli ottenuti da vitigni a bacca bianca coltivati in alta collina, senza dimenticare i tradizionali locali e i più noti internazionali.

