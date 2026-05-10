La vite e il mito della sua origine: quando dall’amore “fluido” di Dioniso ed Ampelo nacque il vino

Prima che il vino diventasse ciò che è oggi - prodotto agricolo, economico e sociale, oltre che alfiere del made in Italy nel mondo - è stato soprattutto un simbolo culturale, costruito molto prima della sua codificazione moderna. Per comprenderne l’origine è necessario tornare alla mitologia greca e alla figura di Dioniso, divinità complessa associata al vino, all’ebbrezza, alla trasformazione e al superamento dei limiti, ma anche ai cicli di morte e rinascita della natura e alla dimensione rituale dell’esperienza collettiva. Accanto a lui, nella tradizione mitologica, compare Ampelo, giovane di straordinaria bellezza, tra i “componenti” del corteo dionisiaco, il cui nome deriva dal greco ámpelos, che significa “vite” o “tralcio di vite”, ad indicare, già a livello etimologico, un legame diretto con la pianta da cui nasce il vino. Il mito, attestato in particolare nelle Dionisiache di Nonno di Panopoli, poeta greco del V secolo d.C., racconta di un rapporto di “amore fluido” e di vicinanza tra Dioniso e Ampelo, dove la morte prematura del giovane rappresenta l’elemento centrale della narrazione, anche se le varianti del racconto differiscono nei dettagli dell’evento. In ogni versione, però, la sua fine non si esaurisce nella perdita: Dioniso, con le sue lacrime, trasforma il corpo di Ampelo nella vite, e dai suoi frutti nascerà il vino. Il passaggio è significativo perché introduce una delle chiavi simboliche più durature della cultura mediterranea: il vino non come semplice prodotto naturale, ma come risultato di una trasformazione che unisce vita e morte, presenza e assenza. In questa logica, la vite diventa una forma di continuità della materia vivente, mentre il vino assume il valore di memoria di un’origine perduta, ma continuamente rinnovata.

Ed è proprio questa stratificazione di significati, antichi e non sempre lineari, che spesso si perde quando questi riferimenti vengono ripresi nel dibattito contemporaneo, ridotti a immagini rapide o a suggestioni utilizzate più per colpire che per spiegare.

Il rischio è quello di trasformare un patrimonio mitologico complesso in una scorciatoia comunicativa, dove Ampelo e Dioniso diventano etichette evocative più che figure inserite in un sistema simbolico preciso.

Nel linguaggio degli eventi, delle narrazioni promozionali o delle riletture creative, il mito viene, così, talvolta, semplificato fino a diventare un elemento decorativo, utile a suggerire profondità culturale, ma raramente esplorato nella sua complessità originaria, eppure proprio nel caso del vino questa complessità è parte integrante del suo significato storico e culturale, non un dettaglio accessorio.

Ricordare oggi il mito di Dioniso e Ampelo significa, quindi, confrontarsi con una distanza che non riguarda solo il mito, ma il modo stesso in cui si costruisce il racconto del vino, e, più in generale, il modo in cui i simboli del passato vengono riutilizzati per leggere e interpretare il presente, nei suoi linguaggi, nelle sue narrazioni, e nei modi in cui il passato continua a vivere nel presente.

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