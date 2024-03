L’Alta Langa lavora ad un futuro da grandissimo spumante di qualità (e si allea con il Barolo)

In vista de “La Prima dell’Alta Langa” (il 18 marzo a Torino), le riflessioni del Consorzio e dei produttori del primo metodo classico italiano. Le riflessioni di Mariacristina Castelletta e Paolo Rossino, presidente e direttore del Consorzio dell’Alta Langa, e dei produttori “dei due mondi”, Alta Langa e Barolo, Roberto Bava (Cocchi), Sergio Germano (Ettore Germano). Con le “alte bollicine piemontesi” che guardando sempre più ad alleanze con la gastronomia, come nella Fiera del Tartufo Bianco di Alba, di cui sono brindisi ufficiale, così come con l’arte, con il Teatro Regio di Torino.

